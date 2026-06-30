 Cina, ricavi dell’industria culturale oltre 20.000 mld yuan nel 2025
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cina, ricavi dell’industria culturale oltre 20.000 mld yuan nel 2025

Cina, ricavi dell’industria culturale oltre 20.000 mld yuan nel 2025
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le industrie culturali e affini della Cina hanno registrato nel 2025 ricavi operativi record per quasi 20.830 miliardi di yuan, pari a circa 3.060 miliardi di dollari USA, in aumento dell’8,8% su base annua, secondo un rapporto pubblicato dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Tutti e nove i settori culturali, lo scorso anno, hanno registrato un aumento dei ricavi, con quattro di essi che hanno registrato una crescita a doppia cifra, ha riferito l’NBS.

I servizi di progettazione creativa, la creazione e la produzione di contenuti, i servizi di informazione giornalistica e i servizi culturali di intrattenimento e tempo libero sono aumentati rispettivamente del 13,2%, del 12,4%, del 12,3% e del 10,7%.

La redditività del settore è migliorata costantemente, con utili complessivi pari a 1.900 miliardi di yuan nel 2025, in aumento del 7,3% rispetto all’anno precedente.

I nuovi modelli commerciali hanno continuato a svolgere un ruolo di primo piano. I 16 sottosettori caratterizzati da nuovi modelli commerciali culturali hanno generato ricavi per 7.670 miliardi di yuan, in aumento del 15,1%, superando la crescita complessiva del settore di 6,3 punti percentuali.

Inoltre, gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) da parte delle imprese culturali sono cresciuti rapidamente. Nel 2025, le principali imprese culturali hanno destinato 182 miliardi di yuan alla R&S, in aumento del 12,1% su base annua.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI