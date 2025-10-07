 Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, era nella lista dei più pericolosi
Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, era nella lista dei più pericolosi

Si nascondeva da 5 anni, bloccato dai carabinieri
CARABINIERI
di
1 min di lettura

FOGGIA – Arrestato all’alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della ‘Società foggiana’, ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa.

Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore.

Gesualdo era stato localizzato nei giorni scorsi a conclusione delle indagini svolte in questi mesi dai carabinieri del comando provinciale di Foggia sotto il coordinamento della Dda di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi.

