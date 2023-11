Arrestato imprenditore nel Ragusano, scoperto mentre bruciava i rifiuti

Sequestrato un terreno più un'ulteriore area limitrofa

SCOGLITTI (RAGUSA) – I carabinieri di Scoglitti, comune in provincia di Ragusa, durante l’attività di controllo del territorio nella frazione marinara, hanno notato la presenza di una nube scura, ed un forte odore acre nell’aria, presumibilmente riconducibile alla combustione di materiali plastici.

Le forze dell’ordine, seguendo l’origine della nube, sono giunti nei pressi di un terreno riconducibile ad una azienda agricola di proprietà di M.B., vittoriese cl.84. Dalle verifiche i militari hanno potuto documentare la presenza di rifiuti in plastica, in legno, metallo e scarti della lavorazione agricola, ed in particolare lo stesso proprietario veniva sorpreso mentre incendiava detti rifiuti.

Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata dalla combustione, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il proprietario, che è anche stato deferito in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per “illecita combustione di rifiuti” operando contestualmente il sequestro probatorio dell’area interessata dalla combustione, pari a circa 600 mq, più un’ulteriore area limitrofa, di circa 1000 mq, accertata essere utilizzata anch’essa per l’illecito smaltimento di rifiuti di cui parte già combusti.