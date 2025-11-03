 Arrestato spacciatore catanese con 4,5 kg di droga nascosta in garage
Arrestato spacciatore catanese con 4,5 kg di droga nascosta in garage

1 min di lettura

CATANIA (ITALPRESS) – Ha trasformato il garage di casa in un

magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato

scoperto dagli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti della

squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania

hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a

cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati

casi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuati

sequestri di droga.

Giunti nei pressi di un garage, in via Selvosa, i cani-poliziotto

“Maui” e “Ares” hanno cominciato a segnalare la presenza di droga

proprio all’interno del box. I poliziotti hanno avviato le

ricerche del proprietario, un catanese di 57 anni, che, nel giro

di pochi minuti, è stato individuato nell’abitazione vicina in

compagnia dell’anziana madre. L’uomo aveva con sè le chiavi del

box procedendo ad aprirlo. A quel punto i cani si sono

immediatamente fiondati verso un frigorifero che è stato aperto

dai poliziotti. All’interno dell’elettrodomestico era presente una

grossa busta in plastica con 305 involucri di marijuana e 5

panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chili.

Tutta la droga è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre

il 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanze

stupefacenti ai fini di spaccio.

– Foto: Da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

