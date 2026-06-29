La presentazione martedì a Palermo

PALERMO – Il movimento Solidali verrà presentato a Palermo attraverso un incontro che si terrà martedì 30 giugno, con inizio alle 17, all’Hotel San Paolo Palace di Palermo. La parte introduttiva sarà curata da Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, e Silvia Scerrino. Quest’ultima illustrerà i principi ispiratori del movimento e la Carta di Castelbuono, assieme al logo.

La presentazione di Solidali a Palermo

I lavori, coordinati da Giovanni Ruvolo, dell’associazione ‘Futura – Costruiamo la città’, saranno strutturati in due momenti di dialogo. Il primo sul tema ‘Il diritto alla buona informazione’ prevede la moderazione da parte di Giuseppe Vecchio, docente universitario, ed avrà come protagonisti Maria Terranova, sindaca di Termini Imerese, Domenico Venuti, già sindaco di Salemi, Ottavio Zacco, consigliere comunale di Palermo, e Marco Romano, docente universitario.

Il secondo, moderato da Anna Ponente, del centro diaconale ‘La Noce’ – Istituto Valdese, prevede gli interventi di Marta Bonafoni, delegata per il Terzo settore e l’associazionismo del Partito democratico, Carmelo Traina, di ‘PattoXRestare’, Giuseppe Mattina, coordinatore del Centro studi Don Calabria Sicilia, e Filippo Parrino, presidente regionale di Legacoop.

Abramo: “La politica si faccia carico dei problemi”

Le conclusioni sono affidate ad Emiliano Abramo, tra i promotori di Solidali, il quale ha osservato: “Il Movimento nasce per dare forma politica a questa Sicilia. Non una politica gridata, ma esigente. Non una politica dei favori, ma dei diritti. Non una politica che usa il dolore sociale come argomento di propaganda, ma che si fa carico delle vite concrete come il lavoro che manca o che è povero, la casa che diventa privilegio, la sanità che si allontana, i giovani costretti a partire, le donne ancora troppo spesso escluse dai luoghi reali della decisione, i territori interni lasciati soli, le periferie trattate come margini e non come parte viva della regione”.