Arriva l’aria artica sull’Italia: previsti venti gelidi, piogge e neve

Le temperature scenderanno anche di 10 gradi

2' DI LETTURA

Arrivano venti gelidi, pioggia e neve, le temperature massime scenderanno anche di 10 gradi con il rischio di nevicate fino a bassissima quota.

La giornata della svolta è domenica 26 febbraio, con l’aria fredda russa che si scontrerà con il ciclone proveniente dalle Baleari: avremo maltempo su Emilia Romagna, Toscana e Marche in estensione verso Ovest, fino al Piemonte. Sono previste nevicate su queste regioni a quote collinari e poi, verso sera, fino a quote molto basse se non fino in pianura. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Questo intenso peggioramento invernale è associato ad un minimo di bassa pressione in approfondimento sul Mar Ligure che tra la sera di domenica e la mattina di lunedì potrebbe prendere direzioni diverse – spiega Gussoni – se il minimo si sposterà verso la Corsica avremo nevicate più intense al Centro-Nord fino in pianura, specie Piemonte ed Emilia, se l’occhio della bassa pressione si allontanerà verso il Golfo del Leone, a Sud di Marsiglia, allora la neve sarà poca e confinata perlopiù sulle zone collinari di Toscana, Romagna e Marche. Un quadro dunque da analizzare ancora bene per l’inizio della prossima settimana, intanto prepariamoci al ribaltone che in 24 ore ci porterà indietro di due stagioni, da una primavera quasi estiva ad un inverno gelido”, conclude il metereologo.

Nel Dettaglio

Sabato 25. Al nord: qualche piovasco in Romagna, soleggiato altrove e caldo per il periodo. Al centro: peggiora su Toscana e Sardegna con rovesci, ma clima caldo. Al Sud: velato con caldo anomalo, tipico di fine aprile.

Domenica 26. Al nord: venti forti di Bora, peggiora specie su Emilia Romagna e Nord Ovest con neve a bassa quota. Al centro: maltempo diffuso, neve fino a bassa quota su Toscana e Marche dalla sera. Al sud: piogge in arrivo e calo termico.

Lunedì 27. Al nord: nuvoloso in Liguria, neve in Piemonte, schiarite altrove. Al Centro: maltempo con neve a quote collinari. Al Sud: piogge e ulteriore calo termico. Tendenza: ciclone ad Ovest dell’Italia, maltempo che si concentra al Centro-Sud, parzialmente interessato il Nord.