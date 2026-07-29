Ars approva ddl stralcio, ok allo sblocco delle assunzioni in Seus e Ast

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl “stralcio IV” che contiene, tra l’altro, la norma che supera il blocco delle assunzioni per Seus e Ast.
Lo scorso maggio l’Ars aveva approvato una legge che prevedeva il blocco delle assunzioni nella società partecipate della Regione nel periodo pre-elettorale, fino al prossimo anno.
“È stato mantenuto l’impegno preso anche con le forze di opposizione per sbloccare le assunzioni in società strategiche per i siciliani”, ha commentato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a margine della seduta. L’aula tornerà a riunirsi martedì 4 agosto alle 15.