 Ars approvato ddl stralcio, per lo sblocco assunzioni in Seus e Ast
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Ars approva ddl stralcio, ok allo sblocco delle assunzioni in Seus e Ast

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Galvagno: "Mantenuto l'impegno preso"
PALAZZO DEI NORMANNI
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PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl “stralcio IV” che contiene, tra l’altro, la norma che supera il blocco delle assunzioni per Seus e Ast.

Lo scorso maggio l’Ars aveva approvato una legge che prevedeva il blocco delle assunzioni nella società partecipate della Regione nel periodo pre-elettorale, fino al prossimo anno.

“È stato mantenuto l’impegno preso anche con le forze di opposizione per sbloccare le assunzioni in società strategiche per i siciliani”, ha commentato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a margine della seduta. L’aula tornerà a riunirsi martedì 4 agosto alle 15. 

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