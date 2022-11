FdI blinda il capogruppo: Assenza già “eletto” nel programma della festa regionale

I parlamentari si riuniranno alle 19 a Palazzo dei Normanni per il voto

PALERMO – Fratelli d’Italia verso l’elezione del nuovo capogruppo. I deputati-patrioti si riuniranno stasera alle 19 a Palazzo dei Normanni per affidare a Giorgio Assenza il timone del gruppo. L’esito del voto sembra essere praticamente scontato, Basta scorrere il programma ufficiale della festa regionale del partito, che si terrà il prossimo fine settimana a Catania, per farsi un’idea.

Tra gli ospiti previsti per l’evento di apertura c’è “Giorgio Assenza (capogruppo di FdI all’Ars)”. L’ex musumeciano di ferro che non è riuscito a strappare l’assessorato questa volta dovrebbe considerarsi blindato. Pena rimandare in stampa centinaia di pieghevoli.