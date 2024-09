Ars, Di Paola (M5s): “Stupisce il no di Schifani al ddl enti locali”

L'intervento del vicepresidente dell'assemblea siciliana

PALERMO – Rimane incardinato a sala d’Ercole il disegno di legge stralcio che contiene le norme per gli enti locali, tra cui l’aumento della rappresentanza nelle giunte comunali e il consigliere supplente.

Ars, le parole di Di Paola

In base all’accordo raggiunto in conferenza dei capigruppo all’Ars, il ddl stralcio sarà discusso in aula a partire dal 24 settembre a meno che nel frattempo non venga inserito all’ordine del giorno dei lavori d’aula il disegno di legge organico degli enti locali al momento sul tavolo della commissione Affari Istituzionali; in questo caso si darà priorità al ddl organico e lo stralcio sarà tolto dall’ordine del giorno.

“Mi stupisce la posizione assunta dal presidente della Regione Renato Schifani, contrario all’aumento della rappresentanza – dice il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola – Non stiamo parlando di poltronifici ma di ruoli amministrativi abbastanza scomodi per chi è impegnato a governare nei territori. Di tutt’altro tenore rispetto alle poltrome, quelle si comode, che la maggioranza di centrodestra è impegnata a spartirsi”.