Ars, Giuffrida passa alla Dc di Cuffaro: è il sesto deputato

La presentazione ufficiale

PALERMO- Salvatore Giuffrida è il sesto deputato della Democrazia Cristiana all’Ars. Oggi, la presentazione ufficiale presso la sala stampa di palazzo dei Normanni, alla presenza di Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito; Stefano Cirillo, segretario regionale; e dei deputati della DC, il capogruppo Carmelo Pace, Nuccia Albano e Andrea Messina.

“Il gruppo della Democrazia Cristiana all’Ars si arricchisce di un nuovo tassello. A Giuffrida auguriamo buon lavoro, consapevoli che, insieme agli altri nostri 5 deputati, lavorerà per il bene della Sicilia e dei siciliani – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC -. Sono tanti i temi che il Parlamento dovrà affrontare nell’immediato, e che vedrà i nostri deputati pienamente operativi, tra questi quello legato al settore dell’agricoltura colpito dalla crisi idrica”.

“Sono onorato di poter far parte di questa squadra. Sono stato tesserato nella Democrazia Cristiana dal 1979 fino al 1994, quando il partito è stato sciolto – dichiara Salvatore Giuffrida -. La mia è una scelta ideale e non di opportunità. Adesso mi attende un lavoro nel quale metterò tutta la mia esperienza e cercherò di attrarre quanti più amici possibili”.

“Siamo il terzo gruppo per numero di deputati presenti nella maggioranza e siamo sempre stati e saremo presenti in Aula e fedeli al governo Schifani – dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars -. Ancora più forti, continueremo a portare avanti i ddl più significativi in Parlamento, così come fatto fino ad oggi”.