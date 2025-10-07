Ars, l’opposizione all’attacco: “Sulle nomine la maggioranza diserta”

La nota di Pd e M5s

PALERMO- “È inaccettabile che la maggioranza si nasconda dietro il silenzio-assenso per far passare le nomine senza confronto e senza trasparenza. La Sicilia merita chiarezza, non manovre di palazzo”. Lo dicono Michele Catanzaro (nella foto), capogruppo del Pd all’Ars e componente con Mario Giambona (Pd), Angelo Cambiano e Lidia Adorno (M5S) della commissione Affari istituzionali dove questa mattina, per l’assenza della maggioranza, è saltata la riunione convocata per esprimere il parere sulle nomine di Parchi archeologici, Consorzi universitari e Iacp.

“Da settimane – aggiungono – l’intera procedura è ferma in commissione, dove dovrebbe essere espresso il parere vincolante. È evidente che la strategia è quella di lasciare scadere i termini, così da far scattare automaticamente l’approvazione per silenzio-assenso, evitando di assumersi la responsabilità politica delle scelte. Questo metodo – concludono – rappresenta una grave violazione dei principi di trasparenza e correttezza istituzionale”.