 Ars, la polemica sulle nomine
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ars, l’opposizione all’attacco: “Sulle nomine la maggioranza diserta”

La nota di Pd e M5s
LA COMMISSIONE
di
1 min di lettura

PALERMO- “È inaccettabile che la maggioranza si nasconda dietro il silenzio-assenso per far passare le nomine senza confronto e senza trasparenza. La Sicilia merita chiarezza, non manovre di palazzo”. Lo dicono Michele Catanzaro (nella foto), capogruppo del Pd all’Ars e componente con Mario Giambona (Pd), Angelo Cambiano e Lidia Adorno (M5S) della commissione Affari istituzionali dove questa mattina, per l’assenza della maggioranza, è saltata la riunione convocata per esprimere il parere sulle nomine di Parchi archeologici, Consorzi universitari e Iacp.

“Da settimane – aggiungono – l’intera procedura è ferma in commissione, dove dovrebbe essere espresso il parere vincolante. È evidente che la strategia è quella di lasciare scadere i termini, così da far scattare automaticamente l’approvazione per silenzio-assenso, evitando di assumersi la responsabilità politica delle scelte. Questo metodo – concludono – rappresenta una grave violazione dei principi di trasparenza e correttezza istituzionale”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI