Ars, parere con prescrizioni dai revisori: tempi stretti per la manovra

PALERMO – Bilancio: arriva il parere del collegio dei revisori dei conti. L’attesa è finita, il parere c’è ed è un parere con prescrizioni che il governo dovrà, in tempi strettissimi, correggere tenuto conto che ai sensi della legge 1 del 21 occorre che la giunta si pronunci, pena l’irricevibilità del ddl di bilancio.

Il tasto dolente

L’iter della Finanziaria, insomma, conosce una nuova battuta d’arresto a pochi minuti dalla convocazione dell’aula. Sotto la lente d’ingrandimento dei revisori c’è il Fondo pluriennale vincolato in entrata per l’anno 2022 che “risulta di importo diverso rispetto a quanto determinato sulla base delle previsioni finali dell’anno 2021 che risulta essere riportato erroneamente per una somma pari a 769.107.603,92 euro”. Negli allegati invece il Fondo era pari alla somma di 447.514.238, 51 di euro.

Barbagallo: “In aula il fantasma della Finanziaria”

La palla adesso passa alla giunta mentre a Palazzo infuriano forti malumori soprattutto in zona “opposizione”. Il segretario del Pd, Anthony Barbagallo apre le danze. “Alle undici è fissata l’aula parlamentare per incardinare il testo della Finanziaria, come il Pd denuncia da giorni ci sono violazioni costituzionali, regolamentari e i conti della regione che non tornano con intere a rischio”, dice a Live Sicilia. “Come se non bastasse gira la notizia che il parere dei revisori riporti evidenti prescrizioni”, aggiunge. Poi la stoccata ironica. “Insomma, oggi alle 11 a Palazzo Reale piuttosto che la Finanziaria ci sarà il suo fantasma, che sarebbe il titolo di un bel thriller”.