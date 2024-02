Diverse le norme previste

PALERMO – La commissione Affari istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, ha approvato il disegno di legge in materia di enti locali. Tra le norme inserite nel testo, pronto per la calendarizzazione in aula, c’è l’introduzione del consigliere supplente con il primo dei non eletti che subentra a chi viene cooptato in giunta.

Cosa prevede il ddl

Il testo prevede anche il turno elettorale in autunno, l’aumento del monte ore dei permessi per il sindaco, la nomina del presidente del collegio dei revisori e il sorteggio degli altri componenti. Sarà creato un elenco regionale dei candidati che hanno i requisiti per ricoprire il ruolo di revisori dei conti, da questa lista dovranno essere scelti i presidenti nominati e i componenti tramite sorteggio. Il ddl consente ai sindaci di nominare un assessore in più rispetto alla norma precedente.