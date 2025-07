Ars, “scontro” a distanza tra Pellegrino (FI) e Catanzaro (Pd)

I dem chiedono a Schifani di intervenire in Aula, non è mancata la risposta da parte del partito del governatore

PALERMO – Botta e risposta tra Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars, e Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

Pellegrino ha risposto alle dichiarazioni dei deputati del Partito Democratico, che oggi hanno chiesto a Schifani di intervenire in Aula e spiegare cosa sta accadendo nella sua maggioranza, con il presidente dell’Ars, Gaetano Galvango, e l’assessore al Turismo, Elvira Amata, finiti sotto indagine. Il deputato di Forza Italia attacca e secondo lui “il vero obiettivo del Pd e del M5s è bloccare la manovra finanziaria da 350 milioni di euro”.

Pellegrino (FI): “Da PD e M5S solo vuota propaganda”

“È ormai chiaro a tutti quale sia il vero obiettivo di Pd e Movimento 5 Stelle: bloccare una manovra finanziaria da 350 milioni di euro predisposta dal governo Schifani grazie a nuove entrate tributarie – inizialmente non previste – frutto delle politiche economiche efficaci messe in campo dall’esecutivo regionale. Una manovra concreta, a favore di imprese, territori e cittadini, che dà ossigeno alla Sicilia. Ma i siciliani hanno capito bene questo disegno strumentale: sapranno distinguere tra chi lavora per lo sviluppo dell’Isola e chi invece, per mero tornaconto politico e visibilità personale, tenta di boicottarlo.” Lo dice Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

Per il capogruppo azzurro, “le barricate in Aula di Pd e 5 Stelle sono l’ennesima sceneggiata utile solo a strappare un titolo di giornale o raccattare qualche like sui social. Ma mentre si agitano per farsi notare, i due partiti tacciono – guarda caso – su una riforma storica attesa da 80 anni: la norma di attuazione dello Statuto sull’autonomia fiscale e la fiscalità di sviluppo, ottenuta grazie all’impegno del presidente Renato Schifani e all’azione del suo governo. Una conquista che rafforza la nostra autonomia e offre nuove opportunità di crescita all’economia siciliana. Chi oggi invoca rispetto per l’Ars dovrebbe prima imparare a rispettare i risultati. Il resto è solo propaganda”.

Catanzaro (Pd): “Centrodestra getta la maschera. Solo un tentativo di scaricare responsabilità sulle opposizioni”

“Il centrodestra ha gettato la maschera: le dichiarazioni dell’onorevole Pellegrino sono un goffo tentativo di scaricare sulle opposizioni e sul parlamento l’inefficienza del governo Schifani e l’imbarazzo dello stesso presidente della Regione per un’indagine che sta scoperchiando una gestione illegittima delle risorse pubbliche attraverso la ‘corrente turistica’ gestita dalla sua maggioranza”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, rispondendo alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino.

“Invece di lasciarsi imbeccare per diffondere comunicati stampa di basso livello – aggiunge Catanzaro – l’onorevole Pellegrino suggerisca al presidente Schifani di assumersi le sue responsabilità e di riferire in aula su quanto sta accadendo nel suo governo e nella sua maggioranza”.