Asfalto da rifare, cambia la viabilità nella zona della Fiera del Mediterraneo

Sarà instituito il divieto di sosta in alcune strade

PALERMO – Cambia la viabilità, solo per pochi giorni, in alcune vie della città di Palermo. L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso l’ordinanza 1453, inerente la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento porto autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio).

Le vie con le interruzioni

Le chiusure riguarderanno la via Sadat tratto compreso tra via Imperatore Federico e piazza Generale Cascino (quest’ultima esclusa); piazza Generale Cascino tratto stradale di collegamento tra le Vie dell’Autonomia e Via Ammiraglio Rizzo ed il tratto compreso tra la via Sadat; Via Montepellegrino tratto compreso tra la via Sadat e la Via Biagio Petrocelli; Via Montepellegrino tratto compreso tra piazza Generale Cascino e area di incrocio con via dei Cantieri (compresa).

Dall’inizio dei lavori scatterà la chiusura al transito veicolare di metà carreggiata per volta di entrambe le direzioni di marcia, consentendo, la circolazione veicolare a senso unico alternato, per stralci funzionali sotto cantieri non superiori a 100 metri.

Sarà istituito il divieto di sosta 0-24, chiusura al transito veicolare di metà carreggiata consentendo, la circolazione veicolare. Il periodo stimato per l’intervento per ogni singolo stralcio funzionale sotto cantieri e di circa 3 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di inizio dei lavori.