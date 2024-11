Concorso Asp Caltanissetta, posti per dirigenti medici: domanda e requisiti

La presentazione della domanda in forma telematica entro il 15 dicembre

È stato bandito il concorso pubblico per la copertura di 170 posti liberi, per titoli ed esami, per dirigente medico con contratto a tempo indeterminato.

Suddivisione dei posti liberi per il concorso

17 posti: Anestesia e Rianimazione;2 posti: Anatomia Patologica; 1 posto: Chirurgia Vascolare; 1 posto: Ematologia; 3 posti: Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva; 14 posti: Igiene Pubblica; 2 posti: Medicina del Lavoro; 1 posto: Medicina dello Sport; 41 posti: Medicina d’Urgenza; 6 posti: Medicina Fisica e Riabilitativa; 22 posti: Medicina Interna e Lungodegenza; 2 posti: Oncologia Medica; 4 posti: Patologia Clinica; 8 posti: Pediatria e Neonatologia; 13 posti: Psichiatria; 7 posti: Urologia; 3 posti: Ostetricia e Ginecologia; 12 posti: Organizzazione Servizi Sanitari di Base; 3 posti: Neuroradiologia; 7 posti: Nefrologia; 1 posto: Terapia del Dolore.

Requisiti per l’ammissione al concorso

I requisiti richiesti sono: Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione medica; specializzazione nella disciplina oggetto del bando o in disciplina affine/equipollente (ai sensi delle normative vigenti) e iscrizione all’Ordine dei Medici.

Per i 41 posti in Medicina d’Urgenza: ammissione possibile anche per candidati con almeno 3 anni di esperienza in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Informazioni per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione della domanda è indicata in data 15 dicembre 2024. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente link Concorsi – Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta

