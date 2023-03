Asp Catania, animali: ripartono le sterilizzazioni gratuite

I servizi erano rallentati a causa di difficoltà amministrative nella gara per i farmaci veterinari

1' DI LETTURA

CATANIA – È ripresa ed è già a pieno regime a Catania l’attività di sterilizzazione gratuita dei cani e dei gatti presso i sette ambulatori veterinari pubblici dell’Asp. A causa di alcune difficoltà di tipo amministrativo riscontrate durante l’espletamento della gara di approvvigionamento dei farmaci veterinari, i servizi avevano subito dei rallentamenti.

Superate tali criticità, grazie alla sinergia fra il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, diretto da Emanuele Farruggia, l’UOC Provveditorato, diretta da Pietro Galatà, e l’UOC Servizio legale, guidata da Pina Morina, l’attività di sterilizzazione ordinaria è ripartita con le turnazioni precedentemente stabilite.

Nel corso degli ultimi sei mesi, l’UOC Igiene Urbana Veterinaria, diretta da Michelangelo Privitera, con una attenta riorganizzazione delle attività ha comunque garantito la sterilizzazione di 582 cani e 466 gatti e ha assicurato, presso alcuni ambulatori veterinari pubblici della provincia, anche le sterilizzazioni urgenti di animali recuperati sul territorio, animali gravidi, animali che necessitavano di sterilizzazione ai fini di adozione.

Le sedute straordinarie

In collaborazione con gli Uffici diritti animali dei Comuni si stanno adesso programmando alcune sedute di sterilizzazione straordinaria al fine di eliminare eventuali liste di attesa che si fossero formate.

Gli Uffici diritti animali gestiranno le agende di prenotazioni concordando le attività con cadenza settimanale con i direttori sanitari degli Ambulatori veterinari pubblici operativi a: Catania (Via Padre Angelo Secchi), Caltagirone (c/da Molona), Giarre (Via Carlo Parisi, 18), Grammichele (Via Libertini, 17), Maletto (Via San Michele, 3), Scordia (Via Tenente De Cristofero, 154), Vizzini (Viale Buccheri).