 Asp Catania, assemblea RSU: proclamato lo stato di agitazione
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CATANIA – Stato di agitazione all’Asp di Catania dopo l’assemblea sindacale convocata dalla RSU e tenutasi nella sala del palazzo della Regione (ex Palazzo ESA). Al centro della vertenza la proposta di nuovo regolamento aziendale sull’articolazione oraria e sul valore del buono pasto.

Secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, la proposta dell’azienda sarebbe stata giudicata “irricevibile” dai lavoratori, in quanto considerata un arretramento delle condizioni contrattuali. Tra i punti contestati, il possibile dimezzamento del valore del buono pasto da 8 a 4 euro.

L’assemblea ha deliberato all’unanimità la proclamazione dello stato di agitazione. I delegati RSU annunciano che si faranno portavoce delle istanze dei lavoratori nei confronti dell’amministrazione aziendale, chiedendo un confronto sulla proposta di regolamento.

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