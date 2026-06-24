Asp Catania, assemblea RSU: proclamato lo stato di agitazione

CATANIA – Stato di agitazione all’Asp di Catania dopo l’assemblea sindacale convocata dalla RSU e tenutasi nella sala del palazzo della Regione (ex Palazzo ESA). Al centro della vertenza la proposta di nuovo regolamento aziendale sull’articolazione oraria e sul valore del buono pasto.
Secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, la proposta dell’azienda sarebbe stata giudicata “irricevibile” dai lavoratori, in quanto considerata un arretramento delle condizioni contrattuali. Tra i punti contestati, il possibile dimezzamento del valore del buono pasto da 8 a 4 euro.
L’assemblea ha deliberato all’unanimità la proclamazione dello stato di agitazione. I delegati RSU annunciano che si faranno portavoce delle istanze dei lavoratori nei confronti dell’amministrazione aziendale, chiedendo un confronto sulla proposta di regolamento.