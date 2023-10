Asp Catania, le iniziative per la giornata della salute mentale

Testimonial dell'evento sarà l'attore Enrico Guarneri

CATANIA – Il Dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Catania celebrerà domani la Giornata mondiale della Salute mentale 2023 con una manifestazione in piazza Università che, a partire dalle 10, avrà l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini su tutte le forme di fragilità di cui si occupa il Dsm e di promuovere le attività di cura e di prevenzione erogate dalle strutture pubbliche, private accreditate e del terzo settore. L’iniziativa, alla quale partecipa l’Associazione centri residenziali socio-sanitari e di riabilitazione psichiatrica, ha il patrocinio del Comune di Catania.

Testimonial dell’evento sarà l’attore Enrico Guarneri. Negli stand allestiti in Piazza Università verranno presentati i vari servizi dell’Asp di Catania-autismo, dipendenze patologiche e ludopatie, neuropsichiatria infantile, salute mentale adulti, Residenza per l’esecuzione misure di sicurezza, psicogeriatria e Alzheimer. L’attenzione sarà focalizzata su percorsi e trattamenti in area evolutiva, adulta e geriatrica; bilancio di salute; percorsi alternativi per pazienti autori di reato; hub di comunità per la salute mentale, azioni progettuali contro la violenza. Insieme agli operatori aziendali saranno presenti gli operatori del terzo settore e della residenzialità privata.

La Giornata vede la partecipazione delle associazioni dei familiari e degli utenti e la partnership del Centro universitario sportivo, che collabora da anni con il Dsm nei percorsi di riabilitazione attraverso lo sport e, nello specifico, le attività di rugby; l’Università; la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali e l’Istituto polivalente ‘Valdisavoia’.