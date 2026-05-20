I nomi

TRAPANI – Agli ospedali Sant’Antonio Abate di Trapani e Paolo Borsellino di Marsala, fa sapere l’azienda provinciale sanitaria di Trapani, sono stati conferiti due incarichi.

La specialista in Igiene e medicina preventiva, Mariagrazia Morici, è stata nominata a capo della Direzione medica del presidio di Trapani, mentre lo specialista in Igiene e medicina preventiva, Giuseppe Morana, è stato nominato direttore della Direzione medica dell’ospedale di Marsala. Entrambi prenderanno servizio il prossimo 1 giugno.