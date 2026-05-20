 Sanità, due nuovi incarichi negli ospedali di Trapani e Marsala
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Asp, conferiti due incarichi negli ospedali di Trapani e Marsala

ospedale Trapani
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
I nomi
SANITA'
di
1 min di lettura

TRAPANI – Agli ospedali Sant’Antonio Abate di Trapani e Paolo Borsellino di Marsala, fa sapere l’azienda provinciale sanitaria di Trapani, sono stati conferiti due incarichi.

La specialista in Igiene e medicina preventiva, Mariagrazia Morici, è stata nominata a capo della Direzione medica del presidio di Trapani, mentre lo specialista in Igiene e medicina preventiva, Giuseppe Morana, è stato nominato direttore della Direzione medica dell’ospedale di Marsala. Entrambi prenderanno servizio il prossimo 1 giugno. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI