Asp Ct, assunti 17 operatori sanitari: si apre la stagione dei concorsi

Previsti bandi per la copertura di 121 posti di dirigente medico.

CATANIA – Sono 17 i nuovi operatori sanitari, assunti all’Asp di Catania, che saranno in servizio a partire dal prossimo 1 aprile. Si tratta di otto fisioterapisti, sei dietiste, due infermiere e un operatore socio sanitario.

Più personale negli ospedali

«Immettiamo ancora nuova linfa nelle nostre strutture, rafforziamo l’organico degli Ospedali e dei Distretti sanitari e facciamo fronte alle carenze di personale – afferma il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. Sotto il profilo della qualità dei servizi, miglioriamo complessivamente le nostre perfomance assistenziali aggiungendo, oltre a nuove competenze, anche entusiasmo, freschezza e motivazione».

Si apre la stagione dei concorsi

«Dopo l’approvazione della nuova dotazione organica da parte dell’assessorato regionale alla Salute guidato da Ruggero Razza, ci prepariamo adesso a una nuova stagione concorsuale – dice il direttore generale Maurizio Lanza – che, nell’immediato, riguarderà 121 posti di dirigente medico di varie discipline. Sono risultati molto significativi, che avranno importanti ricadute per le comunità che assistiamo, e per i quali voglio ringraziare gli Uffici amministrativi e sanitari per il loro prezioso lavoro».

Dal 1 gennaio a oggi, all’Asp di Catania, sono stati assunti 100 nuovi operatori fra dirigenti e personale del comparto.

I posti a tempo indeterminato

Sul fronte concorsuale, prevista, entro la prima metà di aprile, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di nuovi concorsi per la copertura a tempo indeterminato di 121 posti di dirigente medico delle seguenti discipline:

n. 20 posti di dirigente medico di Medicina interna

n. 8 posti di dirigente medico di Medicina legale e fiscale

n. 70 posti di dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base

n. 4 posti di dirigente medico di Malattie infettive

n. 7 posti di dirigente medico di Geriatria

n. 4 posti di dirigente medico di Oftalmologia

n. 8 posti di dirigente medico di Cardiologia da assegnare al P.O. di Caltagirone.

Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie concorsi n. 19 del 31 dicembre 2021 e, con integrazione dei posti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie concorsi n. 5 del 25 febbraio 2022, nonché sul sito internet aziendale all’indirizzo aspct.it – sezione Bandi di concorso.

I termini per la presentazione delle istanze sono aperti solo dopo la pubblicazione dell’avviso sulla GURI e seguendo la procedura informatizzata accessibile dal seguente link: https://gestionali.aspct.it/selezioni.