I nomi e i ruoli

PALERMO – Prosegue il percorso di riorganizzazione dell’ASP di Palermo con la definizione di nuovi incarichi di direzione di dipartimento e responsabilità in strutture strategiche dell’Azienda. Con la firma dei contratti si sono perfezionate e concluse le procedure selettive per 4 incarichi.

Bruno Marsala è il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione, mentre Francesco Francaviglia, è stato nominato direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, che già guidava quale facente funzioni. Hanno firmato i rispetti contratti, anche Daniela Pitarresi, responsabile della UOSD Screening Mammografico, e Simona Sorrentino, responsabile della UOS Sorveglianza Sanitaria.

“L’organizzazione aziendale passa anche attraverso l’individuazione di figure chiamate a guidare strutture strategiche per la nostra attività – sottolinea il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – ai professionisti che hanno firmato il contratto per i nuovi incarichi rivolgo il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno mettere a disposizione dell’Azienda competenze, esperienza e capacità organizzative. La prevenzione, gli screening, la sanità veterinaria e la sorveglianza sanitaria rappresentano settori fondamentali per la tutela della salute pubblica e continueranno ad essere tra le priorità dell’azione aziendale”.

Il percorso di riorganizzazione dell’ASP di Palermo proseguirà nelle prossime settimane con la definizione di ulteriori procedure già avviate, nell’obiettivo di consolidare l’assetto organizzativo dell’Azienda e garantire una governance sempre più efficace dei servizi sanitari offerti ai cittadini.