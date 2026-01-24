Asp Palermo, martedì inaugurazione di due nuove case della comunità

Si trovano a Cinisi e Capaci

PALERMO – Prosegue il percorso di potenziamento della sanità di prossimità promosso dall’Asp di Palermo.

Martedì prossimo, 27 gennaio, saranno inaugurate due nuove Case della Comunità nei Comuni di Cinisi e Capaci, realizzate con fondi del PNRR – Missione 6 Salute.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 10 a Cinisi, in via Caduti della Patria, dove sarà inaugurata la nuova Casa della Comunità a servizio del territorio. A seguire, alle ore 11.30 a Capaci, in via dei Pini, si terrà la cerimonia di apertura della seconda struttura.

Alle inaugurazioni prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, insieme ai vertici dell’Asp di Palermo.

Le nuove Case della Comunità rientrano nel piano di riorganizzazione dell’assistenza territoriale previsto dal PNRR, con l’obiettivo di garantire servizi sanitari e sociosanitari più accessibili, integrati e vicini ai cittadini. Le strutture ospiteranno, tra l’altro, la Continuità assistenziale, ambulatori infermieristici, i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l’ufficio anagrafe assistiti, il CUP, oltre alla presenza dei medici di medicina generale e di attività specialistiche.

Con le inaugurazioni di Cinisi e Capaci, sale a 6 il numero delle Case della Comunità attivate dall’Asp di Palermo dopo quelle di Godrano, Ventimiglia di Sicilia, Valledolmo e Monreale.