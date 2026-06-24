Asp Siracusa, rinnovati 51 contratti di lavoro per gli ospedali provinciali

Iraci: "Risposta più qualificata e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini"

SIRACUSA – L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha rinnovato 51 contratti di lavoro tra direttori di reparto ospedalieri, incarichi dirigenziali e di funzione al personale sanitario e amministrativo del comparto. Lo fa sapere l’azienda.

Cinque di questi, dalla durata quinquennale, riguardano gli incarichi di direzione per i reparti dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove sono stati riconfermati Massimo Tirantello, alla direzione del reparto di Neonatologia, Francesco Oliveri, alla direzione di Anestesia e rianimazione e Aulo Di Grande a quella del pronto soccorso. Gioacchino Di Stefano e Dario Chiaramida sono stati rispettivamente confermati alle direzioni del reparto di Anestesia e rianimazione e del pronto soccorso.

Sono stati sottoscritti anche 10 incarichi dirigenziali per rafforzare la gestione medica e amministrativa di cui 7 dirigenti medici per l’area medica, 1 dirigente veterinario, 2 dirigenti amministrativi.

Ancora, complessivamente sono stati firmati 36 incarichi di funzione destinati al personale del comparto in possesso dei requisiti di proroga previsti dal contratto collettivo nazionale e dal regolamento aziendale.

Gli incarichi di funzione, ha detto l’Asp, consentono di rafforzare il riconoscimento di competenze, responsabilità e funzioni organizzative e professionali svolte dal personale sanitario, tecnico e amministrativo.

“Distinguere e valorizzare le diverse professionalità – ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci – è fondamentale per l’organizzazione dei nostri servizi. Queste azioni ci permettono di dare una risposta sempre più qualificata e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini”.