Assofor plaude alla Regione: “Risposta concreta per giovani e famiglie”

L'associazione apprezza l'aumento dei percorsi IeFP da 260 a 300

PALERMO – Arriva il plauso di ASS.O.FOR., l’Associazione Organismi di Formazione Organizzazione Datoriale, alla Regione Siciliana dopo la decisione di incrementare da 260 a 300 i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finanziabili per il ciclo 2026-2029. La modifica, annunciata dal governo regionale dopo le richieste avanzate dagli enti del settore, punta a garantire una maggiore copertura della domanda formativa e ad assicurare l’accesso ai percorsi destinati agli studenti in obbligo di istruzione.

In una nota firmata dal presidente Antonio Oliveri, l’associazione esprime “vivo apprezzamento” nei confronti del presidente della Regione Renato Schifani, dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Girolamo Turano, del dirigente generale del Dipartimento Istruzione Vincenzo Cusumano e dell’amministrazione regionale.

“Vogliamo ringraziare i vertici della Regione Siciliana per la sensibilità dimostrata nei confronti dei giovani siciliani in obbligo di istruzione, delle loro famiglie e degli enti di formazione professionale impegnati nella filiera IeFP. L’incremento da 260 a 300 dei percorsi triennali finanziabili rappresenta una risposta concreta alle esigenze emerse dal territorio e alle preoccupazioni espresse dagli operatori del settore”, afferma Oliveri.

ASS.O.FOR. ricorda di avere segnalato nelle scorse settimane il rischio che il numero inizialmente previsto dall’Avviso n. 33/2026 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Secondo l’associazione, una ricognizione effettuata tra gli enti aderenti aveva evidenziato un fabbisogno superiore ai 260 percorsi programmati, tanto da chiedere alla Regione di portare il contingente ad almeno 290.

“La scelta del Governo regionale di elevare a 300 il numero dei percorsi conferma la volontà di garantire l’accesso a questa delicata filiera, prestando attenzione alle istanze del sistema formativo e intervenendo nell’interesse primario degli studenti minorenni e delle rispettive famiglie”, prosegue la nota.

L’associazione sottolinea inoltre come il finanziamento dei percorsi triennali consenta ai ragazzi di completare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione attraverso un percorso che integra formazione in aula ed esperienze nelle imprese, fino al conseguimento della qualifica professionale.

ASS.O.FOR. esprime anche apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici dell’assessorato regionale e del Dipartimento dell’Istruzione, auspicando una rapida pubblicazione del nuovo avviso con il numero aggiornato dei corsi finanziabili. “Il nuovo intervento restituirà serenità anche agli operatori e agli enti impegnati nel comparto IeFP, consentendo di programmare con maggiore sicurezza l’avvio delle attività formative già dal mese di settembre”, sostiene Oliveri.

L’associazione guarda infine ai prossimi passaggi, chiedendo un ulteriore intervento da parte della Regione per finanziare anche i quarti anni dei percorsi IeFP. “ASS.O.FOR. conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo con il Governo della Regione Siciliana, con l’Assessorato, con il Dipartimento e le parti sociali, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni ed enti sia la strada più efficace per tutelare il diritto allo studio e offrire ai giovani siciliani maggiori opportunità di crescita formativa, professionale e occupazionale”, conclude il presidente Oliveri.