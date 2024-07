Assonautica Palermo festeggia i 50 anni di attività. “Ruolo fondamentale”

Il presidente Ciulla racconta i successi dell'associazione

L’Assonautica ha festeggiato i suoi 50 anni di vita con un convegno alla Camera di Commercio Palermo Enna, alla presenza del presidente Alessandro Albanese, di Giovanni Acampora, presidente nazionale di Assonautica, di Giovanni Ruggieri e Carlo Ramo, past president dell’associazione, Nicola Silvestri della Guardia Costiera di Palermo, l’assessore comunale al Bilancio Brigida Alaimo e l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo.

“Il nostro impegno e il nostro ruolo è fondamentale nell’ambito dell’economia del mare. In questi anni abbiamo svolto una serie di attività a supporto del turismo nautico e della portualità turistica con tanti interventi realizzati grazie agli assessorati regionali competenti e all’importante sostegno del sistema camerale”, ha detto Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo.

“Assonautica – ha aggiunto Ciulla – è presente sul territorio anche con iniziative legate alla nautica da diporto, alla sicurezza in mare e ‘Plastic free’, con attività legate alla sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente. Inoltre, il nostro impegno si manifesta anche con Seacily, il Salone nautico che ormai rappresenta un format collaudato e che consente ogni anno di far incontrare tutti i protagonisti del settore”.

“Come sistema camerale – ha sottolineato Alessandro Albanese – riteniamo Assonautica di importanza strategica per la implementazione dei temi legati all’economia del mare e alla nautica da diporto. L’attività di Assonautica Palermo è sotto gli occhi di tutti. Le aziende del settore a Palermo e in Sicilia si distinguono non soltanto per le straordinarie capacità imprenditoriali e per il contributo di idee che sono capaci di dare, ma anche per la realizzazione di importanti imbarcazioni che hanno un ottimo mercato”.