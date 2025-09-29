Assostampa e Ussi Catania: “Solidarietà al collega Cataldo”

"Inaccettabili le parole dell'allenatore dell'Acireale Calcio"

CATANIA – Assostampa Catania e Ussi Catania esprimono “piena e convinta solidarietà al collega Andrea Cataldo, giornalista del quotidiano La Sicilia, destinatario di un attacco verbale inaccettabile da parte dell’allenatore dell’Acireale Calcio, Marco Coppa”.

“Gravi e intollerabili – si legge in una nota congiunta – sono state infatti le parole pronunciate dal tecnico durante la conferenza stampa post-gara di ieri sera, quando, invece di rispondere a una domanda sul match giocato a Palermo dalla formazione granata, ha rivolto accuse personali al collega, evitando qualsiasi confronto sul merito Un atteggiamento oltraggioso, non tollerabile e pericoloso, che mina il rispetto dovuto alla professione giornalistica e al corretto svolgimento del dibattito sportivo”.