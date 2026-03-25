 Ast, protesta degli autisti che rischiano il posto: sciopero della fame
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Ast, autisti interinali in sciopero della fame: notte all’addiaccio

ast
protesta davanti alla sede di via Ugo La Malfa (nella foto)
LA VERTENZA
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1 min di lettura

PALERMO – Trenta lavoratori dell’Ast, tra interinali e autisti, sono stati tutta la notte davanti la sede aziendale di via Ugo la Malfa, a Palermo, annunciando di aver cominciato lo sciopero della fame.

La vertenza degli interinali Ast

Gli interinali che dal 31 marzo sono licenziati chiedono il mantenimento del posto di lavoro e un tavolo col presidente dell’Azienda siciliana trasporti Luigi Genovese per discutere sul loro futuro e su quello dell’Ast. Richiesta condivisa dai dipendenti dell’azienda.

Il caso Ast

Il dialogo con i sindacati ha comunque portato allo slittamento del termine di licenziamento per gli autisti interinali. Ancora qualche giorno di tempo, quindi, per trovare la soluzione al problema. Genovese, intanto, sta raccogliendo i documenti richiesti dalla commissione Mobilità dell’Ars che intende ascoltare il numero uno di Ast sulla situazione economica della società partecipata della Regione.

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