"Chiarezza sui conti dell'azienda"

PALERMO – Il deputato regionale di Sud chiama nord Giuseppe Lombardo torna a chiedere lumi sulla gestione dell’Ast. “Non accettiamo strumentalizzazione politiche, ma vogliamo chiarezza sui conti e sulle responsabilità di chi ha trascinato l’azienda nel giro di un anno ad oltre 10 milioni di disavanzo – incalza Lombardo -. La visita istituzionale oggi a Siracusa del presidente Ast Luigi Genovese e del presidente della quarta commissione Giuseppe Carta suona come l’ennesima strumentalizzazione nei confronti di quei lavoratori che il 31 marzo resteranno senza lavoro”.

Lombardo: “No a strumentalizzazioni su Ast”

Era stata richiesta e ottenuta una seduta di commissione per affrontare le criticità dell’Ast, ma “è stata disdetta per volontà del presidente perché mancavano le carte necessarie – sottolinea -. Non c’è stata data la possibilità di confrontarci in commissione, ma oggi i due presidenti, Carta e Genovese, hanno trovato il tempo per fare passerella a Siracusa. Evidentemente il motivo non erano le carte, ma il vero motivo era quello di non fare chiarezza sui conti dell’Ast e continuare a fare strumentalizzazione”.