Ast, Parlavecchio di nuovo dimissionario: la società cerca dirigenti

Tre consorzi avanzano la propria candidatura le tratte scoperte

PALERMO – Nuove dimissioni per l’attuale direttore generale dell’Ast Mario Parlavecchio. Il dirigente, che aveva affiancato Giovanni Giammarva durante la precedente gestione dell’Azienda siciliana trasporti e che già una volta aveva manifestato l’intenzione di lasciare la società, è ancora una volta dimissionario.

Interpello per tre dirigenti all’Ast

Una notizia che però non ha colto di sorpresa i vertici della Partecipata della Regione, che ha già aperto un interpello presso l’assessorato all’Economia per individuare nel parco dei dirigenti della Regione tre figure: direttore generale, direttore amministrativo e direttore d’esercizio.

Tre consorzi interessati alle tratte momentanee

Nel frattempo si avvia a conclusione la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per quanto riguarda le tratte che Ast non è in grado di coprire. Sono tre i consorzi che hanno presentato una manifestazione di interesse per il noleggio dei mezzi e, secondo quanto trapela, basterebbero per coprire i collegamenti saltati in questi giorni e che hanno provocato diversi disagi agli s studenti siciliani.

I costi del noleggio degli autobus per l’Ast

Il costo previsto per il noleggio è fissato in 150 euro+Iva al giorno, oltre al prezzo aggiuntivo di un euro+Iva per ogni chilometro percorso. La durata “presunta” del noleggio è di due mesi. I costi per l’azienda, tuttavia, aumenteranno rispetto a quanto previsto dal momento che tutti i consorzi hanno chiesto il “noleggio a caldo”, ovvero con autista. All’assessorato alle Infrastrutture, intanto, si è appena conclusa la riunione tra i vertici regionali e i sindacati che chiedono certezze sul futuro occupazionale del personale.