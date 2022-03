Ast sotto i riflettori della Commissione Antimafia: audito Sunseri

Bilanci, nomine e assunzioni al centro della seduta.

PALERMO – In Commissione Antimafia si torna a parlare di Ast. La gestione della partecipata, finita al centro di una bufera giudiziaria, è stata una delle tematiche trattata nel corso della seduta di oggi. La Commissione ha audito il deputato pentastellato Luigi Sunseri che ha fornito gli atti parlamentari prodotti nel corso degli ultimi tre anni (e indirizzati al presidente Musumeci e agli assessori Armao e Falcone) sulla gestione della partecipata. Materiale giudicato “molto interessante” dalla Commissione che lo acquisito formalmente.

I dubbi di Sunseri

Numerose le perplessità sollevate dal deputato regionale nel corso degli anni e ribadite in occasione della seduta di oggi. In primis, i dubbi relativi alla nomina del direttore generale Ugo Fiduccia sia per la natura non temporanea dell’incarico rinnovato di anno in anno sia perché in contrasto – secondo Sunseri- con la normativa che vieta alle pubbliche amministrazioni “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” nonché́ “di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società̀ da esse controllati”. Fiduccia, classe 1950, avrebbe maturato i requisiti anagrafici per il pensionamento: elemento questo che renderebbe illegittima la sua nomina. E non solo.

Il punto sui costi

Sunseri ha ricordato le perplessità sollevate, anche in aula, rispetto al ricorso alle agenzie interinali per le assunzioni, ai bilanci poco chiari e ai debiti “ancora numerosi”. Sunseri ha rimarcato “l’inattività della Regione in termini di controllo”. Domani sulla vicenda Ast saranno auditi in Commissione l’onorevole Giusi Savarino, presidente della commissione Ambiente, e l’avvocato Ignazio Tozzo, Ragioniere generale della Regione siciliana.