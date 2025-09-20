Attacco informatico a diversi aeroporti europei: ritardi e cancellazioni

Disagi per numerosi passeggeri

Un cyberattacco starebbe creando disagi in diversi aeroporti europei. L’attacco informatico, secondo l’Independent, ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, interrompendo le operazioni in diversi scali europei, tra cui Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra.

A causa dell’attacco si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

“Ciò avrà un impatto notevole sul programma dei voli e purtroppo causerà ritardi e cancellazioni di voli”, si legge sul sito web. “L’aeroporto in sé non è stato l’obiettivo del cyberattacco, ma ne è stato indirettamente colpito”, ha precisato l’aeroporto di Berlino.

