 Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti
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Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti

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ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025 davanti casa del giornalista a Pomezia, in provincia di Roma.

Nelle province di Napoli e Avellino, i militari del Comando Provinciale di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’avere agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Tre indagati sono finiti in carcere ed un altro agli agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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