Svolta nelle indagini sull’attentato dinamitardo ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili dell’esplosione avvenuta nell’ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma.

Gli indagati sono accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento aggravato dal metodo mafioso.

L’attentato davanti all’abitazione di Ranucci

L’episodio risale alla sera del 16 ottobre 2025, quando un ordigno esplose davanti al cancello della casa del giornalista.

La deflagrazione provocò la distruzione delle due automobili del conduttore di “Report”, parcheggiate all’esterno dell’abitazione, e causò danni anche al muro di cinta della proprietà.

Arresti e perquisizioni

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, che hanno eseguito i provvedimenti cautelari nelle province di Napoli e Avellino su disposizione dell’autorità giudiziaria, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma.

Parallelamente all’esecuzione degli arresti, i militari hanno avviato una serie di perquisizioni nei confronti di altri indagati, ritenuti dagli investigatori coinvolti nella fornitura dell’esplosivo e nel supporto logistico necessario alla realizzazione dell’attentato.

Attentato Ranucci, proseguono le indagini

L’inchiesta non è conclusa. Gli investigatori stanno infatti continuando gli accertamenti per individuare chi avrebbe organizzato e commissionato l’attentato.

L’obiettivo è fare piena luce sulla vicenda e risalire ai mandanti dell’azione intimidatoria.

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