Australia ai sedicesimi, Paraguay quasi: lo 0-0 accontenta tutti

SANTA CLARA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Paraguay e Australia si accontentano dello 0-0. I Socceroos si qualificano ai sedicesimi da secondi classificati del girone D (sfideranno la seconda del gruppo G), mentre i sudamericani devono ancora aspettare i risultati degli altri campi, anche se i quattro punti raccolti nel raggruppamento dovrebbero bastare per rientrare tra le otto migliori terze. Di fatto a Santa Clara vince la noia, con qualche lampo nel finale che sembra poter mettere in discussione un copione ben chiaro sin dai primi minuti. I ritmi sono lenti e gli unici a tentare qualcosa sono i giocatori di fantasia. Su tutti Volpato che al 3′ scarica per il destro di prima intenzione di Irvine, respinto coi pugni da Gill. Sono i Socceroos ad avere in mano il pallino del gioco, pur non riuscendo a creare occasioni per passare in vantaggio. Il più vivace è proprio il fantasista del Sassuolo che nel recupero del primo tempo prova a mettersi in luce con un mancino a giro dal vertice dell’area, ma Gill è ancora attento e respinge in tuffo. Sull’altro fronte il più propositivo è Enciso, ma l’attaccante dello Strasburgo si ritrova spesso isolato tra le maglie australiane. Il primo obiettivo di entrambe sembra quello di non prendere gol. Qualche sciocchezza in campo però c’è. Come quella di Diego Gomez, che riceve un giallo evitabile che lo costringerà a saltare l’eventuale (e probabile) sedicesimo di finale.

La partita si accende improvvisamente verso la conclusione, proprio quando il pareggio sembra andare in archivio. Il migliore in campo è Bos, mancino del Feyenoord che gioca a destra. Nel finale spaventa tutto il Paraguay con un doppio dribbling e una conclusione di sinistro che sfiora il palo alla destra del portiere. Anche l’Australia però rischia grosso con Mauricio, neo entrato, che spreca una palla invitante in area, dando poca forza al mancino bloccato in tuffo da Beach. L’Australia aspetta ora di conoscere l’avversaria da un girone equilibratissimo che vede Egitto a 4 punti, Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1. Il Paraguay aspetta invece l’aritmetica del suo passaggio del turno: Corea del Sud, Scozia e la terza del gruppo della Francia (Senegal o Iraq) sono già dietro. Ne serve almeno un’altra da lasciarsi alle spalle. Al 99% il catenaccio di oggi è bastato per una storica fase ad eliminazione diretta che manca al Paraguay dal 2010.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).