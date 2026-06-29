 Palermo, Autista dell'Amat minacciato con una pistola
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Autista dell’Amat minacciato con una pistola a Palermo, indagini

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I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza
PIAZZA INDIPENDENZA
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1 min di lettura

PALERMO – Un autista dell’Amat, azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo, fermo al capolinea di piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo.

Sull’accaduto, denunciato oggi è avvenuto la notte tra sabato e domenica, indagano i carabinieri.

La reazione del giovane

L’autista aveva chiesto a un ragazzo e una ragazza di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L’autista è rimasto impietrito.

Alla fine convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. L’autista ha presentato denuncia. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’aggressore.

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