I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza

PALERMO – Un autista dell’Amat, azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo, fermo al capolinea di piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo.

Sull’accaduto, denunciato oggi è avvenuto la notte tra sabato e domenica, indagano i carabinieri.

La reazione del giovane

L’autista aveva chiesto a un ragazzo e una ragazza di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L’autista è rimasto impietrito.

Alla fine convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. L’autista ha presentato denuncia. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’aggressore.