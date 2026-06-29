PALERMO – Un autista dell’Amat, azienda che gestisce il trasporto urbano a Palermo, fermo al capolinea di piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo.
Sull’accaduto, denunciato oggi è avvenuto la notte tra sabato e domenica, indagano i carabinieri.
La reazione del giovane
L’autista aveva chiesto a un ragazzo e una ragazza di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L’autista è rimasto impietrito.
Alla fine convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. L’autista ha presentato denuncia. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’aggressore.