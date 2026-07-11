Coinvolti tre uomini e una donna

CALTANISSETTA – È di quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Erano tutti positivi all’alcol test.

L’auto sulla quale viaggiavano è finita contro un muretto in corso Italia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo i quattro occupanti, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 45 anni. Presenti anche i sanitari del 118 con quattro ambulanze e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Tutti hanno riportato politraumi; uno di loro è in gravi condizioni per un trauma cranico. Alcuni sono stati già sottoposti a intervento chirurgico, mentre per altri è stato disposto il trasferimento in altre strutture ospedaliere della regione.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri vi è l’eccessiva velocità. Il conducente e gli altri occupanti del veicolo sarebbero risultati positivi all’alcol test.