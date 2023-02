Sul posto i carabinieri

MESSINA – Tragedia tra Frazzanò e Longi, in provincia di Messina, dove un uomo è stato ritrovato questa mattina senza vita in un burrone, probabilmente vittima di un incidente stradale.

Il ritrovamento

L’uomo, un 50enne, per cause che saranno al vaglio dei carabinieri è stato trovato a bordo di una Jeep in un burrone sulla Provinciale 157. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.