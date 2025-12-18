 Auto ribaltata allo svincolo per Motta Sant’Anastasia: un ferito
L'arrivo sul posto dei vigili del fuoco
NEL CATANESE
MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Incidente stradale autonomo nei pressi della Strada Statale 121, Paternò–Catania, subito dopo l’ingresso dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in territorio di Misterbianco. Il conducente di un’auto, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo col cappottare. Per fortuna, non avrebbe riportato ferite di rilievo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza il mezzo coinvolto nell’incidente e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, per sincerarsi delle condizioni del conducente.

