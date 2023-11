Auto si ribalta nell’Ennese: soccorso il 91enne alla guida

È stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso

VILLAROSA (ENNA) – Incidente autonomo questa mattina sulla Ss121 nei pressi di Villarosa, in provincia di Enna.

Un uomo di 91 anni stava percorrendo la statale alla guida della sua auto quando, all’altezza della strada sotto il viadotto Ferrarelle, ha perso il controllo della stessa battendo contro il guardrail per poi ribaltarsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno disincastrato l’anziano dalle lamiere e gli operatori del 118.

Dalla centrale operativa di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso con il medico rianimatore a bordo.

A quanto pare però il 91enne, il quale ha raccontato che si stava recando in campagna per fare qualche lavoretto, era in buone condizioni ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia per gli accertamenti e le cure del caso.