Smaltimento irregolare di acque reflue, sequestrato un autolavaggio

I controlli a Nesima

CATANIA – Un autolavaggio è stato sequestrato dopo un controllo degli agenti di Polizia del commissariato di Nesima, insieme al personale della Polizia locale. Le Forze dell’ordine hanno riscontrato gravi reati in materia ambientale. Lo comunica la Questura di Catania in una nota.

Gli accertamenti, si legge nel comunicato, hanno permesso di appurare che l’attività era priva di sistemi di regolamentazione degli scarichi delle acque reflue industriali e di specifiche autorizzazioni. Lo smaltimento non a norma di tali acque, che contengono oli minerali e sostanze chimiche presenti nei detersivi utilizzati per il lavaggio e nella vernice delle auto, rischiva di fare danni all’ambiente.

Il titolare dell’autolavaggio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gli specifici reati in materia ambientale e l’attività è stata sottoposta a sequestro preventivo, in attesa di ulteriori accertamenti. Sono state elevate, infine, sanzioni amministrative per circa 800 euro.

Gli altri controlli

Sempre nella stessa giornata sono stati effettuati dal personale del Commissariato Nesima, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e della polizia locale, specifici servizi finalizzati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, svolti in viale Mario Rapisardi e zone limitrofe.

Nel corso di tali servizi sono state controllate 65 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e 27 veicoli. Sono state elevate 10 verbali al codice della strada, in particolare per guida di motociclo senza casco, mancanza di copertura assicurativa e mancanza di revisione dei veicoli e sono stati sottoposti a fermo amministrativo 3 veicoli, mentre 2 sono stati sottoposti a sequestro.