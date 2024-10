Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha battuto 1-0 la Lazio nella

gara dell’ottava giornata giocata stasera all’Allianz Stadium di

Torino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto

in classifica. Avvio di gara molto tattico e ritmi blandi

interrotti al 7′ da un’imbucata sulla sinistra di Thuram da una

parte e al 21′ da un piattone al volo di Guendouzi. Gli equilibri, almeno quelli numerici delle due squadre in campo, sono però cambiati al 24′ quando l’arbitro Sacchi ha espulso il laziale Romagnoli reo di aver sgambettato da dietro al limite dell’area un Kalulu imbeccato da Vlahovic che si stava lanciando palla al piede verso la porta di Provedel. La superiorità numerica non ha però sortito frutti nel primo tempo visto che la Juventus ha impensierito poco il portiere laziale il quale al 25′ ha visto uscire alta la punizione di Vlahovic susseguente all’espulsione e al 41′ ha poi accompagnato fuori con lo sguardo una girata dello stesso serbo. A due minuti dal riposo la grande occasione è arrivata Gatti che su assist di Cambiaso non ha centrato la porta. Anche in avvio di secondo tempo, la Juventus ha faticato a cambiar passo e, anzi, è stata la Lazio a

cercare con più veemenza le incursioni nella metà campo rivale. Al 12′ grande occasione per i bianconeri che hanno mancato il

vantaggio con Vlahovic: sugli sviluppi di un’azione offensiva la

palla è carambolata sul corpo di Gila ed è finita sui piedi del

serbo che di prima intenzione ha trovato il tempo giusto colpendo

però la traversa. Due minuti più tardi è stato Douglas Luiz,

imbeccato da un perfetto cross dalla destra di Weah a non trovare

di testa il bersaglio grosso completamente solo in area. Finale in pressione da parte dei padroni di casa, complice una Lazio che già con un uomo in meno ha dovuto fare i conti anche con alcuni dei suoi giocatori malconci, anche se a mettere la sfera alle spalle di Provedel è stato al 40′ un suo compagno di squadra, Gila, che su cross basso da sinistra di Cabal ha sporcato la palla con una deviazione che ha messo fuori causa il portiere regalando i tre punti alla Juventus.

