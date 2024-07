Autostrada A19: uscita obbligatoria a Caltanissetta per incidente

È in direzione di Catania, ci sono tre feriti

ENNA – Ancora una volta chiuso momentaneamente al traffico per un incidente un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania. L’incidente è avvenuto al chilometro 106,8, in direzione di Catania. Due auto si sono scontrate per ragioni che sono ancora in fase di accertamento, una Volkswagen e una Renault.

Chiuso il tratto da Caltanissetta a Mulinello, direzione Catania. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche Anas, la Polizia stradale e il 118, assieme ai Vigili del fuoco.

A causa dell’incidente il traffico è stato deviato allo svincolo di Caltanissetta. Si deve passare dalla statale 640, poi dalla Caltanissetta-Gela, immettersi sulla statale 117 bis a Capodarso e procedere, dopo Enna, verso Mulinello. Questo perché lo svincolo di Enna è ancora chiuso in entrata.

