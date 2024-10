Autostrada Palermo-Catania, stop alle auto per otto ore

Previsti dei lavori

ENNA – L’autostrada A19 Palermo-Catania sarà chiusa temporaneamente, all’altezza di Enna, dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani mattina. La chiusura servirà ai lavori di demolizione della campata 7 del sovrappasso in prossimità dello svincolo di Enna.

Le chiusure dell’autostrada Palermo-Catania

L’Anas ha illustrato quali sono le porzioni chiuse: in direzione Catania, tra lo svincolo di Enna e lo svincolo Mulinello; in direzione Palermo tra lo svincolo Mulinello e l’area di sosta “Ferrarelle”. I mezzi pesanti potranno rientrare in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta.

Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto per ridurre l’impatto sul flusso automobilistico.