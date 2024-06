Avvocato e ricercatore aggredito davanti al Teatro Massimo

Picchiato da un gruppo 10 persone

PALERMO – Naso rotto ed ematomi al volto e in altre parti del corpo, ma poteva andare molto peggio ad un giovane avvocato e ricercatore universitario di Palermo.

Ieri sera è stato aggredito davanti al Teatro Massimo da una decina di persone. La sua colpa? Avere fermato alcuni ragazzini che stavano danneggiando o rubando un monopattino in via Ruggiero Settimo.

Questi i fatti: sono le 21:30 di sabato 22 giugno, il giovane sta rientrando a casa in compagnia della fidanzata.

Vede alcuni ragazzini armeggiare con un cacciavite ed un altro oggetto simile a un pettine attorno al monopattino. “Cosa state facendo?”, chiede.

La reazione è una sfilza di offese e minacce. A quel punto il giovane spiega che sta filmando tutto. I ragazzi scappano.

Un centinaio di metri più avanti il fattaccio: arrivano in undici, non ci sono soltanto i ragazzini di prima. Ma anche degli adulti che lo colpiscono a pugni in faccia.

Non c’è la pattuglia delle forze dell’ordine che solitamente staziona davanti al teatro. Ci sono i video delle telecamere di sicurezza però.

Gli aggressori vengono via via identificati dalla polizia. Sono tutti palermitani e di un paese della provincia.

Il ricercatore sta bene, anche se dovrà essere operato al naso. “Amareggiato: che tristezza, che rabbia. non eravamo in chissà quale strada isolata ma in pieno centro, nella vetrina della città. Non era notte, ma prima serata. Credo che non ci sia null’altro da aggiungere. Io ho fatto solo il mio dovere e tutto sommato mi è andata bene”.