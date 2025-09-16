Azzurre in semifinale di BJK Cup, Cina battuta 2-0

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile si qualifica per le semifinali della Billie Jean King Cup. Le azzurre della ct Tathiana Garbin, campionesse in carica, si sono imposte nel primo match delle Finals sulle padrone di casa della Cina. Sul cemento indoor di Shenzen, a firmare il primo punto in favore delle tricolori è Elisabetta Cocciaretto, numero 91 del mondo, che batte in rimonta Yue Yuan, numero 102 del ranking Wta, col punteggio di 4-6 7-5 7-5. “E’ stato incredibile giocare di fronte a un pubblico speciale come questo, sapevo che sarebbe stata dura, c’era tensione e lei giocava in casa – il commento della marchigiana – Grazie al mio team e alla mia capitana sono riuscita a rimontare e a lottare fino all’ultima palla: è una grande sensazione essere riuscita due volte nella rimonta, nel secondo e nel terzo set”. Il 2-0 porta la firma di Jasmine Paolini, ottava della classifica Wta, che nel secondo singolare piega sempre in rimonta Xinyu Wang, numero 34 del ranking, per 4-6 7-6(4) 6-4. “E’ stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio paese e alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perchè è sempre un piacere giocare con questa maglia”, le parole a caldo della campionessa toscana. L’Italia affronterà venerdì 19 settembre, sempre alle 11, una tra Spagna e Ucraina; la finale invece è prevista domenica 21, sempre alla stessa ora.

