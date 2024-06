Badante violenta ad Agrigento, finisce in carcere una donna

L'indagine condotta dalla squadra mobile

AGRIGENTO – Avrebbe maltrattato – sia fisicamente che psicologicamente – l’anziano agrigentino di cui doveva prendersi cura come badante. Un pensionato che – stando all’inchiesta – sarebbe stato sottoposto ad abituali sofferenze e umiliazioni.

È in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Agrigento, che un’agrigentina è stata arrestata dai poliziotti della squadra mobile. È indagata per le ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati.

L’indagine ha preso il via nei giorni scorsi quando si sono presentati alla squadra mobile di Agrigento i figli dell’anziano che hanno raccontato d’aver assunto la badante per prendersi cura del genitore ormai infermo a causa di demenza senile.

Da qualche tempo, i familiari avevano notato vistosi lividi sul corpo: la circostanza era stata rilevata anche da un’altra badante dell’anziano la quale aveva avanzato sospetti nei confronti della collega.

I poliziotti della squadra mobile, autorizzati dalla procura di Agrigento, hanno avviato intercettazioni audio/video nell’abitazione dell’anziano, riuscendo a riscontrare che la badante strattonava con forza, graffiava e sferrava pugni e schiaffi alla testa, al volto e in altre parti del corpo.

L’anziano veniva – stando a quanto è emerso dalle video intercettazioni – ingiuriato e intimorito, spesso per costringerlo a dormire. L’indagata è stata portata al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.