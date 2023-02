Bagheria, crolla parte del cornicione di palazzo Ugdulena

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale

BAGHERIA (PA) – Crollato parte del cornicione di palazzo Ugdulena a Bagheria che ospita uffici comunali. L’ufficio di pronta reperibilità è intervenuto per mettere in sicurezza i locali. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. Non si registrano feriti.