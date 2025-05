Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

PALERMO, 20 MAG – I vigili del fuoco hanno trovato un uomo di 88 anni morto in casa, in via Francesco Scaduto, a Bagheria.

Bagheria, anziano morto in casa

Il decesso, secondo quanto accertato dai sanitari del 118, risalirebbe a una decina di giorni fa. A lanciare l’allarme i vicini di casa che non vendevano il pensionato da alcuni giorni. Sono intervenuti i carabinieri.