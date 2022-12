Bagheria, incendiato camion di un’impresa: pista dolosa

Spenti anche diversi roghi di rifiuti

BAGHERIA – Un incendio ha danneggiato un camion con una gru di una ditta che si occupa dei servizi ambientali a Bagheria, popoloso centro alle porte Palermo.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Capitano Luigi Giorgi. Il mezzo era parcheggiato nei pressi della guardia medica. Sono intervenuti anche i carabinieri. Il grosso camion era dentro un’area recintata. Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio che ha lambito anche alcune abitazioni.

Nella notte i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a spegnere diversi roghi di rifiuti appiccati da balordi che hanno lanciato contro i cassonetti i petardi. Decine gli interventi nella notte che hanno evitato danni alle auto parcheggiate nei pressi dei contenitori ecologici.